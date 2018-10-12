0553 313 94 23

AK Parti'den casus Brunson kararına ilişkin açıklama: Yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler

Casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de görülen davadaserbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2018 Cuma 19:15
AK Parti'den casus Brunson kararına ilişkin açıklama: Yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

'Yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler'

Yazıcı açıklamasında, "Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson'la ilgili dava dosyası. 'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 19:15
  1. İzmir
  2. Papaz Andrew Brunson
  3. Hayati Yazıcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolanın içerisinde ne var?
    1. Kolanın içerisinde ne var?
    2. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü!
    3. Binali Yıldırım'dan casus Brunson..
    4. 23 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    6. Gencebay'dan sosyal medya..
    7. AK Parti'den casus Brunson kararına..
    8. Komşuda 2 Türk vatandaşı tutuklandı
    9. 100 kilo altın ve 5 milyon dolar para..
    10. KYK burs ve kredi başvuruları Kasım'da..
    11. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    12. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    13. Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman..
    14. Kola vücudumuza bakın nasıl zarar..
    15. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    16. Sağlığımızın bir sigortası da ‘Edeb’
    17. Oturarak içmek kişiyi koleradan bile..
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. CHP İstanbul adayını bu akşam..
    20. Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama