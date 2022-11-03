AK Parti'den bomba Abdullah Gül iddiası! Kılıçdaroğlu değil...

Seçimler yaklaşırken temaslarını artıran Abdullah Gül'ün Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmek için İYİ Parti ile temasta olduğu gündeme düşmüştü. Son olarak AK Partili isimlerden gelen açıklamalarda ise, "“Bizce Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Gül ya da başka biri aday olarak gösterilecek." denildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddiaları Ak Parti içinde de konuşuluyor. Aydınlık’a konuşan üst düzey Ak Partili yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının altılı masada kabul görmesinin zor olduğunu belirttiler.

AK PARTİ'den bomba iddia

Gül’ün adaylık çalışmalarının bilgisinin kendilerine de geldiğini ifade ettiler. Ak Partililer, “Gül adaylığı zorluyor. Seçilmesi imkansız. Bizce Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Gül ya da başka biri aday olarak gösterilecek. Gül’ün ya da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı işimize gelir.” dediler.

Kılçdaroğlu'nu vazgeçirme görüşmesi

Gül’ün İyi Partili bir vekille uzun görüşmeler yaptığı iddiaları gündeme oturmuştu. Gül görüşmelerde “Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Adaylıktan vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması.” cümlelerini kurmuştu. Gül, “Ben Ali’yi (Babacan) ikna ederim. Temel Bey’le de görüşürüm. Siz de Ahmet Bey’i ikna edin.” şeklinde konuşarak kendi adaylığının da tartışılmasını istemişti.

Meral Akşener’in Bağımsız Türkiye Partisi’ni (BTP) altılı masaya dahil etme girişiminin yankıları sürüyor. BTP’nin masaya oturmasına ilişkin CHP, DEVA ve Saadet Partisi değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun CHP MYK’sında “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz.” dediği aktarıldı. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Masa talep eden herkesi kucaklayacak şekilde bir formata bürünecektir, ama bu sandalye ilave ederek değil.” dedi.

Babacan da Avrupa Birliği üzerinden örnek verdi: “AB altı ülke ile kuruldu. Genişleme aşama aşama oldu. Altılı masa mutabakatla yürüyor. Önümüzde iki hafta süre var. Bakacağız. AB genişleme örneği gibi bir de İngiltere’nin ayrılışı örneği de var.” Babacan’ın ayrıca 14 Kasım’daki toplantı öncesi yapacağı ziyaretlerde de konuyu açacağı öğrenildi.

Kaynak: Aydınlık