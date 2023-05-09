AK Parti'den Batı medyasına sert tepki! 'Rüya görüyorlar'

Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulunan Dalkılıç, 14 Mayıs seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Batı medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında karalama kampanyası başlattığını ifade eden Dalkılıç "Batı ülkeleri Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyorlar" dedi.

7 Mayıs günü mitingde vatandaşların işaret fişeğini yaktıklarını dile getiren Halis Dalkılıç, şöyle konuştu:

Milyonları aşan katılım ile Pazar günü vatandaşlarımız gerçek bir muhabbet gösterdiler. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi bir güne şahitlik ettik. Batı gazetelerinde Cumhurbaşkanımız için "indirilmesi gerekiyor" diyorlar. Batı ülkeleri Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyor. Bu seçim sadece bizim ülkemizi ilgilendirmiyor. Türkiye’ye umut bağlayan ve Türkiye’nin dostları olanların sevinçle karşılayacağı bir seçimdir. Türkiye’nin ilerlemesini engellemek isteyenler ise bu seçimde her fırsatta karşımıza çıkıyor.

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