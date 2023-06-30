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Gündem AK Parti'den Ayasofya'da Yunan provokasyonuna ilişkin açıklama
Gündem

AK Parti'den Ayasofya'da Yunan provokasyonuna ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-30 23:49:00 -
AK Parti'den Ayasofya'da Yunan provokasyonuna ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında özüne döndürülen Ayasofya'nın yeniden cami olması Bizans artıklarını rahatsız etti.

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek bir provokasyona soyundu. Kondylas "Ayasofya bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" dedi.

Ayasofya Camisi'nin önünde bayrakla poz verdikten sonra ülkesine dönen Yunan fenomen Mike Kondylas’ın Türkiye’ye girişi artık yasaklandı.

Yaşanan skandalla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır” dedi.

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