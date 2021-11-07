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Ekonomi AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:49:00 -
AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalar yaptı.

"Böyle bir rakam olacak"

Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak bir rakam olacak. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

'Eski düzene dönersek milletimize zarar vermiş oluruz'

EYT'liler hakkında değerlendirmeler yapan Özkan, "'Emeklilik maaşıyla geçinilmesi mümkün değil' bu tarz cümleler duyuyoruz. Biz de bunları duyuyorsak, Almanya nasıl bir emeklilik sistemi uyguluyorsa onu yapmamız lazım. Emeklilik sistemimiz Türk tipi olacak, refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarabilen başka bir ülke yok. EYT'liler bizim milletimizin meselesidir. 90'ların popülist düzenlemesine dönüp, yine gençlerimizin verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesinin hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Fakat 'önceden çalışma hayatına girmiş, staj yapmış ama sigortalılığa dahil edilmemiş' gibi konularda değerlendirme ve çalışma yapılabilir. Eski düzene dönersek milletimize zarar veririz" dedi.

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