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AK Parti'den Akşener iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğine ilişkin iddialar AK Parti tarafından yalanlandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19
AK Parti'den Akşener iddialarına cevap

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi. 

 NEVŞİN MENGÜ'NÜN BALON HABERİ

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia gelmişti.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazmıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19
  1. AK PARTİ
  2. akşener
  3. Meral Akşener
  4. Mahir Ünal
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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