AK Parti'den açıklama! Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek" dedi.
Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını açıkladı.