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Gündem AK Parti'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz
Gündem

AK Parti'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır. Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:55:00 -
AK Parti'den açıklama: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır. Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz' dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti'nin, siyaset meydanlarının, millet iradesine koşulsuz bağlılığın, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi parti olduğunu belirten Çelik, AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyasetinin bulunduğunu vurguladı.

Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz. Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Parti'mizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır." dedi.

Yargı kararı sonrasında altılı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletin gördüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yargı sürecini, altılı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz. Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz."

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