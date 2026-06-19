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Yerel Genç işçi korkunç şekilde can verdi!
Yerel

Genç işçi korkunç şekilde can verdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Genç işçi korkunç şekilde can verdi!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 21 yaşındaki Ergin Yemez, beton karıştırıcı makinesin sıkışarak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Pınarhisar ilçesinde bulunan bir beton santralinde korkunç bir olay meydana geldi.

İşçilerden Ergin Yemez, temizlik yapmak için beton karıştırıcı makinesinin içine girdi. Yemez, temizlik yaptığı sırada makinenin henüz belirlenemeyen nedenle çalışması ile içinde sıkıştı.

KURTARILAMADI

Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Makineden çıkarılıp Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yemez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ergin Yemez, kurtarılamadı. Yemez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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