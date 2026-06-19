Genç işçi korkunç şekilde can verdi!
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 21 yaşındaki Ergin Yemez, beton karıştırıcı makinesin sıkışarak hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Pınarhisar ilçesinde bulunan bir beton santralinde korkunç bir olay meydana geldi.
İşçilerden Ergin Yemez, temizlik yapmak için beton karıştırıcı makinesinin içine girdi. Yemez, temizlik yaptığı sırada makinenin henüz belirlenemeyen nedenle çalışması ile içinde sıkıştı.
KURTARILAMADI
Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Makineden çıkarılıp Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yemez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ergin Yemez, kurtarılamadı. Yemez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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