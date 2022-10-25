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Gündem AK Parti'den açıklama: Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak için çalışacağız
Gündem

AK Parti'den açıklama: Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak için çalışacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ın sözleri sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 23:59:00 -
AK Parti'den açıklama: Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak için çalışacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir." sözlerinin ardından yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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