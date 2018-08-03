AK Parti'den ABD'ye Brunson tepkisi! Asla kabul edilemez

ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak kabul ettikleri ABD ile ilişkilerin birçok konuda zor dönemden geçtiğini belirtti.

"Türkiye'de yargı süreci devam eden Andrew Brunson davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan yaptırım kararı ve ABD'li yetkililerin kullandığı tehditkar dil asla kabul edilemez" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz Amerika ile ilişkilerimiz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi başta olmak üzere birçok konuda oluşan anlaşmazlıklar ile zor bir dönemden geçmektedir. Brunson davası etrafında yaşanan gelişmelere binaen Türkiye'nin göstermiş olduğu yapıcı tutuma rağmen ABD yönetiminin iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan mesajları sağduyudan yoksun ifadelerdir.

Amerikalı muhataplarımıza Brunson davası hakkında gerekli açıklamalar yapılmış ve davanın nihai kararının bağımsız Türk yargısı tarafından verileceği belirtilmiştir. Brunson ile ilgili karar mahkeme tarafından verilecektir. Siyasi iradenin bu sürece müdahale etmesi söz konusu değildir. ABD Hazine Bakanlığı'nın ülkemizle ilgili açıkladığı yaptırım kararı diplomatik ilişkiler açısından tahripkâr ve kurumlarımızın bağımsızlığını hedef alan bir karardır. Bakanlarımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Abdülhamit Gül'ü hedef alan söz konusu karar tamamena siyasi bir karardır. Karar ABD'nin hukuk sistemi hakkında ciddi şüpheler oluşturmuş ve ABD yönetiminin diplomatik ilişkilerdeki ciddiyetsizliğini ortaya koymuştur."