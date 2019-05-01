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AK Parti’de talimat verildi! Halkı mağdur eden sistem kaldırılacak

AK Parti'de belediye başkanlarına mahalle meclisleri kurmaları talimatı verildi. Mahalle meclisi toplantıları sayesinden vatandaşlar belediye başkanlarının vermiş oldukları sözleri yerine getirip getirmediklerini de denetlemiş olacak. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalarla yerel yönetimlerle vatandaş arasındaki bürokrasi ortadan kalkacak.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:04
AK Parti’de talimat verildi! Halkı mağdur eden sistem kaldırılacak

AK Parti'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına mahalle meclisleri kurmaları talimatı verildi.

AK Parti'nin ocak ayında açıkladığı manifestodaki başlıklar yerine getirilmeye başlandı. Kızılcahamam kampında 31 Mart seçiminin geniş bir değerlendirmesini yapan AK Parti kadroları, yeni dönem için start verdi.

Gönül belediyeciliği anlayışına uygun olacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'nin kuruluş zamanında var olan ve artık eskisi gibi uygulanmayan mahalle meclisleri, yeni dönemde aktif hale getirilecek. Bu kapsamda 'gönül belediyeciliği' anlayışına uygun olarak kurulacak olan mahalle meclislerinde, öncelikle halkın sıkıntıları dinlenecek.

Halkın beklentisi sorulacak

Mahalle mahalle sıkıntılar varsa tespit edilip çözüm tavsiye getirilecek. Mahallenin öncelikleri yerel yöneticilerle paylaşılacak. Halkın beklenti ve istekleri toplanarak yöneticilere aktarılacak. Mahallede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak mahalle halkının görüş ve önerileri de bu meclisler aracılığı ile belirlenecek. Mahalle meclisleri sayesinde belediye başkanı ve yerel yöneticiler de düzenli olarak mahalle sakinleri ile bir araya gelecek.

Bürokrasi ortadan kalkacak

Mahalle meclisi toplantıları sayesinden vatandaşlar belediye başkanlarının vermiş oldukları sözleri yerine getirip getirmediklerini de denetlemiş olacak. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalarla yerel yönetimlerle vatandaş arasındaki bürokrasi ortadan kalkacak. AK Partili belediyeler tarafından daha önce kurulan ve kent için önemli katkılar sağlayan kadın, gençlik ve çocuk meclisleri de daha aktif hâle gelecek. Bu meclislerin kapasitesi genişletilerek toplumun tüm kesimlerinin buralarda temsil edilmesi sağlanacak.

En üst seviyede katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosunda 'Halk İle Birlikte Yönetim' başlığında konuya geniş yer verilmişti. Bu kapsamda, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımının temin edileceği ifade edildi. Kurulacak meclisler ile bu hedefe ulaşılması sağlanacak.

 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:04
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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