0553 313 94 23

AK Parti'de önemli gün! Tüm raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ipi en önde göğüsleyen AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmayı planlıyor.

29 Haziran 2018 Cuma 08:04
AK Parti'de önemli gün! Tüm raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

AK Parti, ilk kapsamlı seçim analizini bugün yapacak. Ayrıca parti sandık sandık analizler de yapıp yerel seçimlere dönük yapılacaklar ile ilgili kapsamlı bir rapor da hazırlayacak. 

İLK DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin parti içindeki en kapsamlı değerlendirmesini bugün yapacak. AK Parti MYK ve ardından MKYK toplanacak seçim zaferini, aynı zamanda eksiklikleri tüm detayları ile masaya yatıracak. Erdoğan, bu değerlendirmeleri dinledikten sonra önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar da verecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ile Medya Tanıtım Başkanlığı da (strateji ekibi) iki ayrı rapor hazırlayacak. Bunun için il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve tüm milletvekili adaylarından raporlar istendi.

EDİRNE'DEN KARS'A

Tüm bu çalışmaları değerlendirip eksiklikler ve bunlara karşılık atılacak adımlar ile ilgili çalışma yapacak bir komisyon oluşturulması ve bunun da kapsamlı bir çalışma yapması planlanıyor. Bu komisyonda, 24 Haziran seçim sonuçlarının verdiği mesajlara göre önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere dönük olarak atılması gereken adımlara dönük öneriler bulunacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ilk incelemede AK Parti'nin geçen seçimlere oranla hangi ilde oy arttırdığı, hangilerinde iniş olduğu tespit edildi. Ayrıca, "30 civarında ilin listesinde seçmen nezdinde bazı itirazlar oldu" tespiti de yapıldı. AK Parti, seçimde 11 ilde oylarını arttırdı. Bu iller arasında Edirne ve Kars da bulunuyor.


(Sabah)
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:04
  1. Kars
  2. Edirne
  3. AK PARTİ
  4. Erdoğan
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
    3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. Yerli Yörük sahneye çıktı
    14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    16. Fatih Portakal böyle veda etti
    17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    18. Mantı tarifi
    19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak