AK Parti'de MYK toplanıyor!

AK Parti, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 2019’da kazandığı aralarında 14’ü büyükşehir 39 il belediyesinin 4’ü büyükşehir 18’ini kaybetti. 2019 yerel seçimlerinde tüm Türkiye’de yüzde 44,33 oy alan partinin oy oranı önceki günkü seçimlerde yüzde 35,48’e geriledi. Seçim sonrası Erdoğan ilk olarak MYK’yı toplantıya çağırdı. Toplantıda seçim sonuçları il ve ilçeler özelinde tek tek masaya yatırılacak. Bu ön değerlendirmenin ardından AK Parti sonuçlara ilişkin sandık bazına kadar inerek detaylı bir analiz çalışması yürütecek.

SONUÇ TARTIŞILIYOR

Parti içinde seçimde alınan sonucu etkileyen faktörler de 31 Mart gecesinden itibaren tartışılmaya başlandı. AK Parti kulislerinde öncelikle emeklilerin maaş artışı beklentisinin seçim öncesinde karşılanamamış olmasının sonuçlara doğrudan etkisi olduğu düşünülse de, partili seçmeninin sandığa gitmekte isteksiz kalması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin iktidar gücünü koruduğu düşüncesiyle tabanın Yeniden Refah Partisi’ne oyunu kaydırmakta sakınca görmemesi de diğer nedenler olarak sayılıyor. Mayıs 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ortağı olarak giren YRP, 31 Mart seçimlerinde “müstakil aday” formülü ile oylarını yüzde 6’nın üzerine taşıdı. AK Parti’nin, henüz ilk yerel seçim deneyimini yaşayan YRP’ye iki önemli kalesi olan Şanlıurfa ve Yozgat’ı kaptırdığı, muhafazakâr seçmenin yoğun olarak yaşadığı Konya’da YRP’nin AK Parti’den yüzde 23; Elazığ’da 21; Kayseri’de yüzde 19 oranında oy kopardığı değerlendiriliyor.

KÜSKÜNLER DE ETKİLİ OLDU

Enflasyon, kira ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve hayat pahalılığı gibi başlıkların da seçmenin AK Parti’ye oy verme eğilimini olumsuz etkilediği yorumları yapılıyor. AK Parti’nin bazı illerde anketler, temayül ve saha yoklamalarına rağmen mevcut başkanlarda ısrar ettiği, bazı sevilen isimlerin ise Genel Merkez tarafından uygun bulunmadığı için aday gösterilmediği; bunun da seçim sonuçlarını etkilediği ifade ediliyor. Bu stratejinin parti içinde bir küskünler grubu oluşturduğu ve bu grubun başka partilere geçerek oyların bölünmesine neden olduğu belirtiliyor.

KONGRE SÜRECİ MASADA

Parti içinde yapılan bu değerlendirmeler ışığında partinin olağan kongre sürecinin önümüzdeki aylarda başlatılabileceği de değerlendiriliyor.



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