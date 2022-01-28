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Gündem AK Parti'de kripto para mesaisi
Gündem

AK Parti'de kripto para mesaisi

Kripto paralara ilişkin yasal düzenleme çalışması devam ediyor. Kripto para temsilcisi gruplarla toplantılar yapıldı, çerçevesi çizilen düzenlemede kripto para yatırımcısının korunması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 02:34:00 -
AK Parti'de kripto para mesaisi

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı kripto para düzenlemesinde sona gelindi.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bugüne kadar 7 farklı grupla görüştü, önerileri dinledi.

Elitaş, yönetmeliklerle düzeltilebilecek değişimlere ayar uydurabilecek bir metin hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Kripto paralara yasal çerçeve

Düzenleme ile kripto varlıkların alım satımında alt yapı hizmeti sunan şirketlerin kurulmasına sermaye şartı getirilecek. Miktarın ne olacağına ilişkin karar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

Ayrıca bu şirketlerin bankalar gibi oranları, gelirleri ve kararlarının şeffaf bir şekilde ortaya koymaları gerekecek.

Yatırımcıların korunmasına ilişkin maddeler de olacak

Yurt dışı kaynaklı şirketlerin denetlenebilmesi için Türkiye'de temsilcilik oluşturmaları istenecek.

Düzenlemede yatırım yapanların korunmasına yönelik maddeler de olacak. Kripto borsalarına bankacılık düzenlemesine benzer bir yapıda kurallar konulacak.

Düzenlemeye ilişkin son sözü Meclis söyleyecek

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak taslak metin, ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Ardından teklife dönüştürülecek düzenlemenin en kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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