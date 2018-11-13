AK Parti’de kimler belediye başkanlığına aday gösterilmeyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç dönemlik belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceğini söyleyerek, istirahata çekileceklerini, halkın değişim istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç dönem belediye başkanlığı yapan kişileri istirahata çekeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Büyük şehirlerimiz üzerindeki çalışmalarımızın çok çok önemi var. Belli bir noktaya kadar geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem mantığı diye bir anlayış var.” dedi

“Halk değişim istiyor”

“Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahata çekeceğiz.” Diyen Erdoğan, “Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlara dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.” Şeklinde konuştu.