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AK Parti'de flaş gelişme! Görevden alındılar

Yerel seçimlerde ilçe başkanları aday gösterilmeyen ve bu durumu protesto eden AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından görevden alındı.

18 Aralık 2018 Salı 12:33
AK Parti'de flaş gelişme! Görevden alındılar

31 Mart yerel seçimleri için ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen ve bu yüzden ayaklanan AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından görevden alındı. Teşkilat üyeleri eski başkanlarını 'bağımsız aday' göstermek için harekete geçti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde AK Parti ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklanmıştı.

"Karar gözden geçirilmelidir"

İlçe belediye başkan adayının AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yapmış "Bu durum teşkilatları yok sayarak 'ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz" açıklamasında bulunmuşlardı.

İlçe teşkilatı görevden alındı

AK Parti Genel Merkezi, parti disiplini ve genel politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Seydişehir İlçe Teşkilatı görevden aldı. Teşkilatla ilgili yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Görevden alınan AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı üyelerinin, bu karar üzerine eski ilçe başkanlarını bağımsız aday olarak seçimlere sokmak için harekete geçtikleri öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:33
  1. Konya
  2. AK Parti
  3. Seydişehir

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