Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim dünür oluyor

AK Parti'nin iki kritik ismi Ömer Dinçer ve Mehdi Eker dünür olmaya hazırlanıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:47
AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim dünür oluyor

Dinçer'in kızı Ayşe Hilal ve Eker'in oğlu Yasin 12 Mayıs'ta dünyaevine girecek.
AK Parti'li eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker dünür oluyor. Ömer Dinçer’in kızı Ayşe Hilal ile Mehdi Eker’in oğlu Yasin dünya evine giriyor.
Nikah töreninin, 12 Mayıs Cumartesi saat 20’de Pullman İstanbul Airport Hotel’de gerçekleşeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:47
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ömer Dinçer
  4. Mehdi Eker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bir ilk daha!
    1. THY'den bir ilk daha!
    2. Meral Akşener Bağcılar'da!
    3. Japon devi üretimi bırakıyor!
    4. İşte CHP-HDP kardeşliği
    5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
    19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
    20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı