AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim dünür oluyor

Dinçer'in kızı Ayşe Hilal ve Eker'in oğlu Yasin 12 Mayıs'ta dünyaevine girecek.

AK Parti'li eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker dünür oluyor. Ömer Dinçer’in kızı Ayşe Hilal ile Mehdi Eker’in oğlu Yasin dünya evine giriyor.

Nikah töreninin, 12 Mayıs Cumartesi saat 20’de Pullman İstanbul Airport Hotel’de gerçekleşeceği belirtildi.