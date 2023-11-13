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Siyaset AK Parti'de adaylık başvurusu için süre uzatıldı!
Siyaset

AK Parti'de adaylık başvurusu için süre uzatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 21:19:00 -
AK Parti'de adaylık başvurusu için süre uzatıldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere odaklandır.

Siyasi partiler yerel seçime hazırlık sürecine girerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı için başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Ali İhsan Yavuz, gelişmeyi sosyal mdya hesabından şöyle duyurdu:

17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

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