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AK Parti'de 3 eski bakan daha istifa kararı aldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın partisine katılmak için eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay, AK Parti’den sessiz sedasız istifa etme kararı aldılar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:37
AK Parti'de 3 eski bakan daha istifa kararı aldı

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

Eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay, AK Parti’den sessiz sedasız istifa etme kararı aldılar.

Kamuoyuna açıklama yapmayacaklar

Edinilen bilgilere göre, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in AK Parti’den istifa etmeden önce eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile birer görüşme yaptığı, bu üç eski bakanında Sadullah Ergin gibi kamuoyuna herhangi bir açıklama da bulunmadan istifa edecekleri belirtildi. Eski Bakanlardan Beşir Atalay, 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmaz iken, Hüseyin Çelik’in hesabını aktif kullandığı, Nihat Ergün’ün ise resmi bir hesabı bulunmadığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:37
  1. AK Parti
  2. ak parti istifa
  3. Nihat Ergün istifa
  4. Hüseyin Çelik istifa
  5. Beşir Atalay istifa
  6. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 3 dk önce
    Dökülün dökülün Fetö'cüler. Hani o gizlenen Kriptolar varya giderken onlarıdan götürmeyi unutmayın. Mason destekli, masonik sebollerle dolu bir amblemde siz üretin. İnş'Allah ilk seçimlerde görülmedik bir hezeyanlı sonuç alırsınız.
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 4 dk önce
    Hadi bunlarada hain, Fetöcü, Amerikanın emriyle hareket ed

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