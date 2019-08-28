AK Parti'de 3 eski bakan daha istifa kararı aldı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın partisine katılmak için eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay, AK Parti’den sessiz sedasız istifa etme kararı aldılar.28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:37
Sezai Erhan Yeniakit.com.tr
Eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay, AK Parti’den sessiz sedasız istifa etme kararı aldılar.
Kamuoyuna açıklama yapmayacaklar
Edinilen bilgilere göre, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in AK Parti’den istifa etmeden önce eski Bakanlardan Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile birer görüşme yaptığı, bu üç eski bakanında Sadullah Ergin gibi kamuoyuna herhangi bir açıklama da bulunmadan istifa edecekleri belirtildi. Eski Bakanlardan Beşir Atalay, 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmaz iken, Hüseyin Çelik’in hesabını aktif kullandığı, Nihat Ergün’ün ise resmi bir hesabı bulunmadığı görülüyor.
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