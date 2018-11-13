AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönem belediye başkanlığı yapan kişilerin aday gösterilmeyeceğini söyleyerek, istirahata çekeceklerini belirtti. Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra gözler 3 dönemdir belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partili isimlere çevrildi. Peki İstanbul’da 3 dönem kuralını dolduran belediye başkanları kim? AK Parti’de üç dönem kuralına takılan belediye başkan isimleri haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlara dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.” Şeklinde konuştu.

3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

Başkan Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından da gözler, 3 dönemdir belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partili isimlere çevrildi. Peki İstanbul’da hangi belediye başkanları 3 dönemi doldurdu? Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek 3 dönemlerini tamamladı.