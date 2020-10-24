AK Parti'de 22 ilçe başkanı değişiyor

AK Parti'de 22 ilçe başkanının değiştiği belirtildi. Konu ile ilgili, Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" ifadelerini kullandı.

Milligazete'nin haberine göre; Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece değişim yaşanacağı netleşen ilçeler. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak hakkındaki karar ise henüz kesinlik kazanmadı.

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de sosyal medya hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı'na aday olmayacağım. 'Makamlar geçicidir, baki olan davadır' şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, AK Parti'mize hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.