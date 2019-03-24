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AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a Cumhur İttifakı Gönüllülerinden tam destek

Cumhur İttifakı Gönülleri ile Buluşma programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Cumhur İttifakı bu memleketin ruhudur.

24 Mart 2019 Pazar 14:02
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a Cumhur İttifakı Gönüllülerinden tam destek

Cumhur İttifakı Gönülleri ile Buluşma programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Cumhur İttifakı bu memleketin ruhudur. Bunu samimiyetle söylüyorum. 15 Temmuz gecesi değerli devlet adamı Devlet Bahçeli’nin de Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılmasıyla başlayan gerçekten Türkiye’yi yarınlara taşıyacak olan bir ruhtur” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Büyük İstanbul Mitingi öncesi farklı vesilelerle Zeytinburnu’nda siyasi parti ve derneklerle bir araya geldi. Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği’nde, Elazığlı kadınlarla buluşan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, kadınlara yönelik projelerinden bahsederek, “Elazığ’dan firesiz destek bekliyorum. Elazığ bizi tanır. Biz Elazığ’ı tanırız” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Zeytinburnu’nda ikamet eden Bitlisli gençlerin organize ettiği kahvaltılı programa katıldı. Arısoy, toplantı için dernek başkanlarına teşekkür ederek belediye meclis üyelerini tanıttı. Belediye başkan adayı Ömer Arısoy, Cumhur İttifakı Gönülleri ile Buluşma programına katılarak Milliyetçi Hareket Partililer ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı Gönüllüleri Arısoy’a desteklerini ifade ederek toplantının ardından Büyük İstanbul Mitingine katılacaklarını belirtti.



“Cumhur İttifakı bu memleketin ruhudur”


MHP’lilere hitap eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Başından itibaren Cumhur İttifakı’nı vurguluyoruz. Cumhur İttifakı bu memleketin ruhudur. Bunu samimiyetle söylüyorum. 15 Temmuz gecesi değerli devlet adamı Devlet Bahçeli’nin de Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılmasıyla başlayan gerçekten Türkiye’yi yarınlara taşıyacak olan bir ruhtur. Buna samimiyetle inanıyorum. 29 Aralık’tan beri sokaklardayız. Bu zamana kadar inanmadığımız hiçbir şeyi söylemedik. Dolayısıyla bu sinerjiye, bu birlikteliğe yürekten inanıyorum. Bu birlikteliğimiz seçildikten sonra da sonuna kadar devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:02
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