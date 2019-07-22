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AK Parti yöneticileri çiftçinin hükümetten beklentilerini dinledi

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murtaza Kılçık, Çiftçiler Birliğini ziyaret ederek, Başkan Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyelerinden çiftçinin beklentilerini dinlediler.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
AK Parti yöneticileri çiftçinin hükümetten beklentilerini dinledi

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murtaza Kılçık, Çiftçiler Birliğini ziyaret ederek, Başkan Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyelerinden çiftçinin beklentilerini dinlediler.


Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyeleri tarafından konuk edilen AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden olan Adana’da sorunsuz bir üretim ve çiftçinin refah seviyesinin yükseltilmesi için ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını bildirdi. Güler, çiftçinin hükümetten beklentileri konusunda çiftçi ile bakanlık arasında köprü görevi üstlendiklerini belirterek, Çukurova tarımını daha güzel noktalara taşımak için Başkan Mutlu Doğru ile bilgi alışverişinde bulundu.


Başkan Güler, Adana Çiftçiler Birliği işbirliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ‘nun katılımı ile Çiftçiler Birliği’nin düzenleyeceği bir toplantıda çiftçilerin beklentilerini birinci ağızdan dinleyeceklerini sözlerine ekledi.


Doğru da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarımın ülke ekonomisi açısından önemine dikkati çekti. Çiftçinin beklentilerini de anlatan Başkan Doğru, tarım kenti olan Adana’nın ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması ve çiftçinin refahı için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüşlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
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