AK Parti yine gücünü korudu

Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36.40 olan oy oranını yerel seçimlerde yüzde 37’ye çıkardı. AK Parti’nin müttefiki MHP’nin oy oranı ise yüzde 10.8’den yüzde 3.4’e düştü. AK Parti’nin lokomotifi olduğu Cumhur İttifakı, hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerini zaferle tamamlamıştı. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ilk turda yüzde 49.52, ikinci turda yüzde 52.16 olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti 15, MHP de 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştı. AK Parti’nin oy oranı yüzde 42.73, MHP’nin yüzde 8.12 idi. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i kazanamasa da elinde bulunan bazı belediyeleri kaybetse de dimdik ayakta. Bu tablo “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayakta. AK Parti emin adımlarla yolunda ilerliyor. Allah nazardan korusun” şeklinde yorumlanıyor.