AK Parti ve MHP'li üyelerden CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne LGBT tokadı! Sapkınlığa geçit verilmedi
Esenyurt Belediyesi'nde LGBT birimi kurulması için hazırlanan teklif AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedildi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Esenyurt Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'nden sonra, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği birimi kurulması için teklif hazırladı.
Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşülen teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedildi.
AK Partili Meclis Üyesi Fatih Taşdemir, toplantıdaki itiraz konuşmasında, "Sosyal hizmetler birimimiz yeterli değil mi? Esrnyurt Belediyesi'nde böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Kadın kadındır, erkek erkektir." açıklaması ile gündem olmuştu.
AK Partili Taşdemir, sapkın sevicilerin hedefi haline gelmişti