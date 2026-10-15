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Zonguldak'ta heyelan!

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Zonguldak'ta heyelan!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, çökme riski taşıyan bir bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

#1
Foto - Zonguldak'ta heyelan!

Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

#2
Foto - Zonguldak'ta heyelan!

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 3 katlı binayı tedbir amacıyla boşalttı.

#3
Foto - Zonguldak'ta heyelan!

Bir kulübenin ve ağacın yıkıldığı heyelan nedeniyle büyük taş parçaları anayolu kapattı.

#4
Foto - Zonguldak'ta heyelan!

Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

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