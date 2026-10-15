Zonguldak'ta heyelan!
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, çökme riski taşıyan bir bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, çökme riski taşıyan bir bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 3 katlı binayı tedbir amacıyla boşalttı.
Bir kulübenin ve ağacın yıkıldığı heyelan nedeniyle büyük taş parçaları anayolu kapattı.
Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.
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