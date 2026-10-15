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İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Aniden bastıran şiddetli yağışlar İstanbul'u adeta felç etti. Bazı semtlerde sokaklarda sel suları önüne kattığını sürükledi.

#1
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

İstanbul'da sağanak, Sarıyer ve çevresinde etkili oldu.

#2
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

İstanbul genelinde 2 gündür görülen şiddetli yağışın olumsuz etkileri devam ediyor. Sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı.

#3
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sultangazi ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Duvarın yıkılmasıyla oluşan büyük boşluk dron kamerasıyla da görüntülendi.

#4
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sarıyer'de sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla dolduğu ve için de araç olduğu görüldü.

#5
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Beykozun Riva bölgesinde, yağışla birlikte oluşan su taşkınları, evlere ve yollara hasar verdi.

#6
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Kağıthane'de şiddetli yağışın ardından sel sularında mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce bot ve iş makinesiyle kurtarıldı. Cendere Caddesindeki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

#7
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı.

#8
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Yağış nedeniyle İşyerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımıyla bölgeden çıkartıldı.

#9
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

İŞTE İSTANBUL'DA FELAKETİN BOYUTU

#10
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sarıyer'de yağış nedeniyle hasar alan araçlar görüntülendi.

#11
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Beykoz'da evlerin giriş katını su bastı. Vatandaşların gece saatlerinde evlere dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, sabah erken saatlerde belediye ekiplerince eşya tahliyeleri yapıldı.

#12
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen onlarca araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

#13
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sultangazi'de yağmurun etkisiyle duvar bir otomobilin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

#14
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Su baskınının önüne geçmek için çaba harcayan esnaf, göle dönen yoldaki rögar kapağını açmaya çalıştı. Sabah saatlerinde ise kepenk kaldıran esnaf, su tahliyesi yaptı.

#15
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Küçükçekmece’de sağanak yağış ve rüzgarın ardından cami minaresindeki kurşun levha parçaları sokağa düştü. Levhalar park halindeki bir aracın üstüne düşerken olayda yaralanan olmadı.

#16
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Arnavutköy Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz Caddesi göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların kontak kapatarak yol kenarında bırakıldığı görüldü.

#17
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle Nakkaş Deresi yer yer taştı. Derenin taşması sonucu su altında kalan sitenin bahçesi ve otoparkındaki sular, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.

#18
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Pendik'te yollar sular altında kaldı. Alt geçitteki mazgalların tıkanmasıyla biriken su nedeniyle Mercedes marka minibüs mahsur kalırken, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

#19
Foto - İstanbul felaketi yaşamıştı: İşte ilçe ilçe felaketin boyutu!

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, karanlıkta kalan mahallelerde vatandaşlar sokağa çıktı.

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