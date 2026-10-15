Süleymaniye Camisi'nin bilinmeyen detayları restorasyonlarla açığa çıktı

"YAPIDA HİÇBİR YANKILANMA OLMADAN HER ŞEYİ DUYUYORSUNUZ" Üçer, yapının kubbesinin özelliklerine değinerek, "Kubbenin iki ucunda durun, yanınızdaymış gibi karşınızdakini duyarsınız. Bu sayede yapıda hiçbir yankılanma olmadan her şeyi duyuyorsunuz. Kubbenin bir önemliği özelliği de var. Mimar Sinan yapısı olmasına rağmen muhteşem bir barok süsleme var. Hatta rokoko diyebileceğimiz bir süsleme var. Çiçek buketleriyle yoğun olarak şekillendirilmiş." diye konuştu. Kubbede araştırma raspası da yaptıklarını dile getiren Üçer, şunları kaydetti: "Mimar Sinan dönemine ait bir şey bulabilir miyiz diye araştırma yaptık. Ana kubbenin hemen hemen her noktasına, ultraviyole ışığı altında da baktık. Raspa dediğimiz kazımak suretiyle alttaki katmanlara da baktık ve bir başka dönem daha, dilim olarak barok süsleme çıktı. Kubbenin tümünde olsaydı bu süsleme açıp gösterecektik. Fakat dilim halindeydi ve demek ki iki örnek yapıldı, hangisi beğenildiyse o devam ettirildi diye yorumladık. O süsleme silinmemiş. Üzerine yapılan şimdiki gördüğünüz kalem işi süslemenin restorasyonunu yaparak, ihtişamlı havasına tekrar döndürdük." Kaya Üçer, kubbedeki hat yazısının tarihte Ahmed Karahisari tarafından yazıldığının söylendiğine işaret ederek, "Fakat kayıtlarda Karahisari'nin öğrencisi Hasan Çelebi yazar. 18. yüzyıl gibi buranın restorasyonu sırasında Abdülfettah Efendi tarafından (kubbedeki yazıda) düzeltmeler yapıldığı söylenir. Çok enteresan bir şey de var. Aşağıdan çıplak gözle baktığınızda kubbede göremediğiniz bir detay var. O da bu kubbede geniş altın varak kaplama ahşap çerçeveli yazının olduğu zeminde çinko bir zemin var. Büyük karabaş çivilerle birbirine mıhlanmış, paslanmaz malzemenin üzerinde yazı. Yani bu, yazı ilelebet burada kalsın durumunu gösteriyor. Benim gördüğüm tek örnek. Bir nevi metal üzerine kalem işi gibi." ifadelerini kullandı.