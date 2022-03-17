AK Parti ve MHP TBMM'ye sundu! Kravat ayıbı tarihe karışıyor

TBMM’ye Mart ayında gönderilmesi planlanan 6. Yargı Paketi’nde kadına karşı işlenen şiddet suçlarında ‘iyi hal indirimi’ tarih oluyor. Daha önceleri birçok farklı davada büyük tepki çeken 'kravat' indirimi, bundan sonra yapılmayacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzayla TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni yasa teklifiyle kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen şiddet suçlarının cezaları artırılıyor. "Kadına Karşı Şiddet ve Sağlıkta Şiddetle Mücadele Kapsamında Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Kanun Teklifi"nde yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

- Sadece failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak iyi hâl indirimi verilebilecek. Failin pişmanlık içermeyen davranışları ve duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi sadece indirim almaya yönelik tutum ve davranışları, iyi hâl indirimi nedeni olarak dikkate alınmayacak.

- Kadına karşı işlenen kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilecek. Kadını kasten yaralama suçunun ceza alt sınırı 4 aydan 6 ay hapise, tehdit suçunun ceza alt sınırı ise 6 aydan 9 ay hapis cezasına yükseltilecek. İşkence suçunun 3 yıl hapis olan ceza alt sınırı da 5 yıla çıkacak. Halen 2 yıl olan kadına yönelik eziyet suçunda da asgari ceza süresi 2 yıl 6 ay hapis olacak. Ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde verilecek ceza altıda bir oranında artırılacak.

- Israrlı takip suçu, ilk kez müstakil bir suç olarak düzenlenecek. “Israrlı şekilde fiziken takip etmek”, “haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak” fiilleri, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması halinde suç olarak kabul edilecek. Israrlı takibin cezası ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis olacak.

- Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi ise “nitelikli hâl” olarak kabul edilecek ve cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak uygulanacak.

- Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama veya canavarca hisle işlenen suçlar; sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan “katalog suçlar” arasına alınacak.

- Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirmesi yapılacak.

- Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun iznine bağlanacak.

- Sağlık çalışanlarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklı zararların tazmini için açılan davalar sonucunda devlet tarafından ödenen tazminatın ilgilisine rücusu bakımından Mesleki Sorumluluk Kurulu yetkili olacak.