AK Parti ve Erdoğan’a ihanet eden Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ın sözlerini bakın nasıl yedi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile yarın görüşeceğini ifade eden Davutoğlu gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Eğer bu ülkenin iyiliğini düşünüyorsanız eğer bu ülkede barış huzur istiyorsanız rövanşizm üzerinden dürüst çalışmış insanları da o kategoriye sokamazsınız.

Belli çevreler var, ‘nasıl olsa kolay kazanacağız, Davutoğlu’na ne ihtiyacımız var, hatta ondan da hesap soralım’ Sorun benden hesap, ben AK Parti’ye hesap sormuşum."