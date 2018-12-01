AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Van yer almamıştı. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Van AK Parti Van belediye başkan adayları 2019, AK Parti Van belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Van belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.01 Aralık 2018 Cumartesi 16:29
AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Van yer almamıştı. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Van AK Parti Van belediye başkan adayları 2019, AK Parti Van belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Van belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.
AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Van yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 için gittiği Arjantin dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Van belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Van Büyükşehir Belediye belediye başkan adayı ve Van ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından bazıları
Sinan Hakan
Mehmet Bilici
Asena Türkoğlu Ateş
Yakup Akgül
İsmail Say
Cafer Karakoç
Rasim Aslan
Betül Orhan
İbrahim Tıryak
Çetin Ebinç
İsmail Almalı
Etem Görgülü
Rifat Arslan
Orhan Bağlayici
Yavuz Karaman
Muhsin Aydın
Burhan İnan
Abdulkerim Öztürkçi
İlhan Oruçoğlu
Van 2014 yerel seçim sonuçları
BDP adayı Bekir Kaya % 53.1
AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.
SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3
Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları
HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5
AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3
MHP % 3.07
CHP % 2.59
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