AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?

AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Van yer almamıştı. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Van AK Parti Van belediye başkan adayları 2019, AK Parti Van belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Van belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Van yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 için gittiği Arjantin dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Van belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Van Büyükşehir Belediye belediye başkan adayı ve Van ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından bazıları

Sinan Hakan

Mehmet Bilici

Asena Türkoğlu Ateş

Yakup Akgül

İsmail Say

Cafer Karakoç

Rasim Aslan

Betül Orhan

İbrahim Tıryak

Çetin Ebinç

İsmail Almalı

Etem Görgülü

Rifat Arslan

Orhan Bağlayici

Yavuz Karaman

Muhsin Aydın

Burhan İnan

Abdulkerim Öztürkçi

İlhan Oruçoğlu

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi