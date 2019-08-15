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AK Parti teşkilatlarla bayramlaşmalarını tamamladı

Çorum’da AK Parti yöneticilerinin Kurban Bayramı nedeniyle ilçe teşkilatlarına yaptığı bayram ziyaretleri tamamlandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
AK Parti teşkilatlarla bayramlaşmalarını tamamladı

Çorum’da AK Parti yöneticilerinin Kurban Bayramı nedeniyle ilçe teşkilatlarına yaptığı bayram ziyaretleri tamamlandı.


AK Parti’den yapılan açıklama da, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı vemilletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu Osmancık, Oğuzlar, Dodurga, Mecitözü, Laçin, Bayat teşkilatlarını ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştığı bildirildi.


Tüm teşkilatların Kurban Bayramı’nı kutlayan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “AK Parti teşkilatları olarak, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yorulmak bilmeden, aynı azim ve kararlılık ile çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Çünkü AK Parti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla, 82 milyonun partisidir. Bu davaya gönül verenler olarak bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle Kurban Bayramımızın barış, huzur, milli birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
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