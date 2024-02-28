Ak Parti Teşkilatları arka arkaya açıklama yapıyor: ‘Balans ayarı’ ve ‘Kara leke’ vurgusu

Adana, Mersin ve Osmaniye’de AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Adana İl Başkan Vekili Ahmet Öztürk, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, postmodern darbenin insanlık tarihine “kara leke” olarak geçtiğini belirtti.

Failleri tarafından “1000 yıl sürecek” yaklaşımıyla savunulan girişimin uzun sürmediğini anlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ‘balans ayarı’ vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede ‘balans ayarı’na uğradılar. Türkiye’ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden, geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü.”

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Toplantıya, İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşe Aktürk ve İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez ve partililer katıldı.

- Mersin

AK Parti Mersin İnsan Hakları Başkanı Cihan Ciğer, parti binasındaki toplantıda, 28 Şubat’ın hukuksuzluğun göstergesi olduğunu vurguladı.

Milletten aldıkları güçle Türkiye’yi inşa etme mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ciğer, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Harun Gülşen de postmodern darbenin toplumun büyük kesimini kısıtladığını dile getirdi.

Siyasi görüş ve inançları nedeniyle insanların özgürlüklerinin engellendiğini ifade eden Gülşen, “Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi ‘yeşil sermeye’ adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi.” dedi.