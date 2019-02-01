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AK Parti talimatı verdi! Stratejiler belirlendi

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının kampanyaları boyunca sahada uygulayacakları stratejilerini belirledi.

01 Şubat 2019 Cuma 07:48
AK Parti talimatı verdi! Stratejiler belirlendi

AK Parti'de çevreci kampanya vurgusu yapılan 43 maddelik seçim kılavuzundaki uyarılardan bazıları şöyle:

*Kampanya süresince çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kâğıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanın. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapmayın.

*Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev yapacak kadroların genç ve birikimli görevlilerden oluşmasına dikkat edin.

*Seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile sürekli iletişim hâlinde olun, onlar ile dirsek temasında bulunmaya gayret edin.

*Seçim bölgelerinizin amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maçlarına gidin ve halkla bütünleşerek coşkuyu paylaşın.

*Seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkın, mümkün olduğu kadar çocuklar, gençler ve kadın seçmenle etkili iletişim kurun.

*Propaganda çalışmaları sırasında tanıdığınız insanlara mutlaka adıyla hitap edin, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranın.

*Esnafla birebir temas hâlinde olun, ev ziyaretleri gerçekleştirin. Ancak bu iletişim çalışmalarında esnafın rahatsız olmasına, trafiğin tıkanmasına neden olacak davranışlardan uzak durun.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 07:59
  1. AK PARTİ
  2. talimat
  3. 31 Mart yerel seçimleri

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