AK Parti talimatı verdi! Stratejiler belirlendi

AK Parti'de çevreci kampanya vurgusu yapılan 43 maddelik seçim kılavuzundaki uyarılardan bazıları şöyle:



*Kampanya süresince çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kâğıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanın. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapmayın.



*Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev yapacak kadroların genç ve birikimli görevlilerden oluşmasına dikkat edin.



*Seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile sürekli iletişim hâlinde olun, onlar ile dirsek temasında bulunmaya gayret edin.



*Seçim bölgelerinizin amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maçlarına gidin ve halkla bütünleşerek coşkuyu paylaşın.



*Seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkın, mümkün olduğu kadar çocuklar, gençler ve kadın seçmenle etkili iletişim kurun.



*Propaganda çalışmaları sırasında tanıdığınız insanlara mutlaka adıyla hitap edin, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranın.



*Esnafla birebir temas hâlinde olun, ev ziyaretleri gerçekleştirin. Ancak bu iletişim çalışmalarında esnafın rahatsız olmasına, trafiğin tıkanmasına neden olacak davranışlardan uzak durun.

(Türkiye)