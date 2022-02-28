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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çarpıcı '28 Şubat' mesajı!
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çarpıcı '28 Şubat' mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümüdür 28 Şubat. Milli iradeyi örgütlü şekilde gaspettiler. Millet iradesine el koydular.' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 14:29:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çarpıcı '28 Şubat' mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümüdür 28 Şubat. Milli iradeyi örgütlü şekilde gaspettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler.

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