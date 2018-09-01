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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararına ilişkin, "Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik mali katkısını sonlandırması kararına ilişkin, "ABD'nin kararı vicdandan yoksundur, bölgedeki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

Kararın işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Çelik, "Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil çözümsüzlüğe destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:44
  1. AK Parti
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Ömer Çelik
  4. Filistin

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