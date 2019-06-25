AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti.
25 Haziran 2019 Salı 18:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti."
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