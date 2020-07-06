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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması:

"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar" - "Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:16:27 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü önünde Libya'da insanlık suçu işlediğini belirtti.

"Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar."

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