  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama:

"Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Her zaman Afgan halkının yanındayız. Afganistan'a çok acı çektiren tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısı yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:26:19 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Kabil Üniversitesi'ni hedef alan, çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Çelik, "Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Her zaman Afgan halkının yanındayız. Afganistan'a çok acı çektiren tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü
Dünya

Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü

Nijerya'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay