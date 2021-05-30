AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Atatürk açıklaması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkına sosyal medyada kışrıtma faaliyetlerinde bulunan bazı çevrelere cevap AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı “geldikleri gibi giderler” diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz.