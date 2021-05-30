  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çivril Işıklı Gölü'nde nilüferler bir başka güzel
Park halindeki minibüs yandı
Musk'ın uyduları Şırnak semalarında
Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Atatürk açıklaması
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Atatürk açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 00:11:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Atatürk açıklaması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkına sosyal medyada kışrıtma faaliyetlerinde bulunan bazı çevrelere cevap AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı “geldikleri gibi giderler” diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay