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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki orman yangınıyla ilgili açıklama:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki orman yangınıyla ilgili açıklama:

"Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:09:31 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki orman yangınıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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