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Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik: Rus halkına nefret söylemi yanlıştır!
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rus halkına nefret söylemi yanlıştır!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı çıkmanın doğru olduğunu ancak Rus halkına nefret beslemenin doğru olmadığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:32:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rus halkına nefret söylemi yanlıştır!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır” dedi.

"Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir” ifadelerini kullandı.

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