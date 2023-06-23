AK Parti Şehitkamil, Gönül Siyaseti ile Gönüllere Giriyor!

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ve yönetim kurulu üyelerinin vatandaşı kapı da karşıladığı ve büyük önem verdiği Halk günün de Başkan Yılmaz, bire bir özel olarak vatandaşın sorunlarını dinliyor, taleplerini dikkate alıyor ve en kısa zamanda da çözüme kavuşturuluyor.

Başkan Mehmet YILMAZ ;

‘’Büyük Zafer günü olan, Ülkemizin Gelecek 100 yılı ve kader seçim günü olan 14 Mayıs ve 28 Mayısta; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve CUMHUR İTTİFAKIMIZA gönülden desteklerini esirgemeyen Tüm Şehitkamil’li vatandaşlarımıza yürekten teşekkürü borç biliriz. 2024 Yerel seçimlerinde de inşallah Büyük bir zaferle kazanacağımıza inancımız tam. Bu seçimler içinde; Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda kararlılıkla çalışmalarımıza başladık.’’

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Şehitkamil İlçe teşkilatı olarak sürekli saha da olduklarının altını çizen Yılmaz, Halk gününde de Parti ayrımı gözetmeksizin her vatandaşa kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek;”Her vatandaşımız gelip sorun ve taleplerini anlatabilir gücümüz yettiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hafta da iki gün Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra ilçe Başkanlığımızda vatandaşımızla beraberiz. Vatandaşımız buraya geldiğinde onları güler yüzümüzle karşılayıp çayını ikram edip sorunlarıyla içtenlikle ilgileniyoruz. Bire bir her vatandaşımızı dinliyoruz. Gelen Tüm talep ve sorunları kayıt altına alıp, sonrasında Başta Grup Başkan Vekilimiz Sayın Abdülhamit Gül Bakanımıza, İl Başkanımıza, AK Parti Gaziantep Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız; Sayın Fatma ŞAHİN Başkanımıza Şehitkâmil Belediye Başkanımız; Sayın M.Rıdvan FADILOĞLU Başkanımıza ve ilgili kurumlara bildirip çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bizim felsefemiz insanı yaşat ki Devlet yaşasın felsefesidir. Biz onlarla hemhal oluyoruz. Dertleriyle dertlenip, Mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Biz siyaseti Halk için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ dan öğrendiğimiz teşkilatçılık ve gönül siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Tüm İlçe teşkilatımız ile gece gündüz demeden vatandaşımızın yanındayız. Halkımızın hizmetkarıyız.“ dedi. Ayrıca hafta içi hergün bir yönetim kurulu üyemiz ilçede nöbetçi oluyor. Halk kabul günü dışında gelen vatandaşlarımız da sürekli ilçemizde kendine bir muhatap ve sorunlarıyla ilgilenecek yetkili buluyor. Bu nöbet sistemi kuralımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatçılık geleneğinden geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlar’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Halk Günün de Başkan Mehmet Yılmaz ile bire bir görüşüp sorunlarını anlatan Vatandaşlar ise bu durumdan oldukça memnun. Gösterdiği yakın ilgi den dolayı Başkan Mehmet Yılmaz ve Parti görevlilerine teşekkür eden vatandaşlar, “ Rahatlıkla Başkanımızla görüşebiliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Sorunlarımızı dinliyor ve bizlere yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkan kendi şahsi cep telefon numarasını dahi herkese veriyor. Ve her aradığımızda bize mutlaka cevap veriyor. O an müsait olmasa da aynı gün dönüyor.” Dediler.