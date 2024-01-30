AK Parti Seçim Beyannamesi Lansman Tanıtım Filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi Ankara'da devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesi tamamlandı. İşte seçim beyannamesi lansman tanıtım filmi…
31 Mart seçimleri yaklaşırken, AK Parti’de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda Seçim Beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. 8 başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'Gerçek belediyecilik' olacak.
İşte seçim beyannamesi lansman filmi…
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