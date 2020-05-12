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Sağlık

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyeleri korona virüse karşı sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:17:57 -
AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyeleri korona virüse karşı sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.


AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, korona virüse karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanımızın uyarılarına uyulması halinde virüse karşı birlikte karşı koyacağız. Hemşehrilerimizle gönülden kucaklaşmaya devam ediyoruz. Korona virüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ragıp Demirhan ve Şakir Tanrıkulu ile birlikte sanayi esnafımıza maske dağıtımı yaptık. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım." dedi.


Sanayi esnafı da dağıtılan maskeler karşısında memnun olduklarını dile getirdi.

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