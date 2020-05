AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı: Türkiye sağlık sektörü açısından rüştünü ilan etmiştir

Akit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğündeki programda AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Türkiye ve Ordu gündemini değerlendirdi.

Özmen: Sayın vekilim koronavirüs sürecinde Ordu nasıl?

Taşçı:Ordu şimdi de her zaman güzel, Mevsim itibarıyla sıcaklıklar normal, fındıklar yeşillendi. Şelalelerin suları akmaya başladı. Ordu'da her bir ilçemizin birbirinden farklı özellikleri var. Her birinin mevsim özelliklerine göre değişik imkanları var. Çambalı, aybastı ilçelerinde kayak imkanı var kışın, insanlar yazın aybastıya akın akın geliyorlar. Gölköy'de doğal bir gölümüz var. Akkiş ilçemiz de gayet güzeldir. Ordu misafirperver bir şehrimizdir. Aybastı ilçesindeki Perşembe yaylası da ayrı bir güzelliği var. Her ilimizin ayrı bir güzelliği var. Ordu'da her çeşit yeşilin tonunu görebiliyorsunuz. İnşallah Türkiye daha iyi Ordu'yu tanıyacak. Ordu'da alt ve üst yapı olarak da yapmamız gerekenler var. Havalimanımız ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

Özmen: Turizim çalışmaları Ordu'da ne durumda?

Taşçı: Her yıl iç ve dış turizm olarak ramalara baktığımızda çok iyi bir konumda, turizmle ilgili standartların yakalanması açısından son 4-5 yıl içinde sayı 2 ile katlanarak gidiyor. Ordu'yu ziyaret edenler genelde Ordu doğumlu insanlarımız oluyor. Tahminen 700 bin civarında dışarıya göç var. Yaz aylarında ilçelerde nüfus artışı görülüyor.

Yine Avrupa'dan da turist geliyor. Valilik verilerine göre, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'dan gelenler var. Özellikle Arap turistler önemli bir sayı oluşturuyor. Yine bu turizmi artırmak için bize büyük görevler duşuyor. Ordu'da insanların gelir getirici bir noktada turizm bizim önemli bir hedefimizdir.

Tarım ve hayvancılığın büyümesi geriyor.

Koronavirüs sürecini yaşarken tarımın ve ormanın doğanın getirdiği zenginliklerin heba edilmesine gönlümüz razı olmaz. Karadeniz'den de daha fazla katmadeğeri olsun diye Norveç somonu yetiştirip dezinden istifade etmemiz gerekiyor. Hem balık üretiminde hem de turizmde gayret sarf etmemiz gerekiyor. Sularımızın ve ormanlarımızın bozulmamasına dikkat edelim.

Özmen: Fındıkla ilgili tartışmalar başlamadı ama bu sene fiyatlama olarak nasıl bir yol izlenecek?

Taşçı: Fındık arz talep meselesidir. Bu sene rokoltede bir düşüş olduğu söyleniyor. Tam bir rakam veremeyeceğim tabi şuan için, fındık tartışmalarının içinde olan biri olarak söylüyorum. Fındık ile ilgili iktisadi anlamda bizim neler yapmamız gerektiği hakkında biz siyasiler olarak, bütün vatandaşın vekaletini taşıyan biri olarak söylüyorum. Ortada bir realite var. Vatandaşımız fındığın maliyetinden şikayet ediyor. Biz maliyetleri düşürecek yolları belirlemek zorundayız. Fındık ile ilgili 2. bir sorun şudur. Aile ve evlatlar arasında fındık bahçelerinin küçüldüğü görülmekte, tarım reformu ile ilgili bunları engelleyebilcek çalışmaları tamamlarsak nitelikli fındık üreticisi oluşturabiliriz. Tarım Müdürlüğü her ilçede nitelikli olarak fındık üretimini artırmayı amaçlayan bir araştırma yapıyor. Hükümet fındık üreticilerinin zarara uğramaması için 10 yıldır TMO'yu devreye sokmuştur.

Bu coğrafyada fındığı ham olarak göndermektense burada işleyip ihrac etmeliyiz. Bunun yoluna bakmak gerekiyor. Fındık fiyatları şu an piyasada 23-24 lira civarındadır. Fındık ile ilgili alan genişlemesi yapan ülkeler gördüler ki fındık Ordu ve Giresun'un anavatanıdır. Fındık başta olmak üzere tarım ile bir hazine olan Ordumuzda daha yüksek bir potansiyelimizin olduğunu söylüyorum.

Özmen: Ordu'nun çözümleri yolunda nasıl bir yol izleniyor?

Taşçı: Aslında az önce çok söyledim. Çok kolay bir yöntemle çözülebilecektir. Bizim Ordu olarak farklı hikayemiz var. Hangi partiden olursa olsun aslında değerlerimiz aynıdır. Yapımızdan dolayı Karadeniz'in kendine özgü yapısından kaynaklanan bir anda parlayıp bir anda kucaklaşan bir yapımız var. Parlamentodaki kavga görüntüleri hoş karşılanmıyorsa, zaman zaman yaşanan hırçınlık vatandaşımız tarafından hoş karşılanmıyor. Çözüm odaklı bir yöntem belirlememiz gerekiyor. Muhalefet de güçlü olsun İktidar da yaklaşımı yerelde de olmalıdır. 22 yıl kamu kurumlarında görev yaptım. Siyaset kurumu çok daha farklıdır. Meclis'de tartışmalar itişmeler bana zor geldi açıkçası, oysaki hepimiz aynı memleketin insanlarıyız. Bütün nihai hedefimiz Ordu'da yol sorununu ve diğer sorunları çözmek olmalıdır.

Pandemi sürecinde gördük ki Türkiye sağlık sektörü açısından rüştünü ilan etmiştir. Bu güne kadar hep eleştirilen kurumlarımızın Avrupa 'dan ve diğer ülkelerden çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Ordu'daki hastenemizin de ihalesi yapılacaktır. Sağlık turizmi açısında da bir fayda sağlanacaktır. Ordu doktorların ve hekimlerin tavsiye ettiği bir doğaya sahip şehirdir.

İletişimin ve iyi yönetimle çözülemeyecek bir sorun yoktur. Ordu ile ilgili olsun ya da olmasın her konudan sorumlu oluyorsunuz. Dolayısıyla milletvekili ve kamu çalışanları olsun Ordu'da büyük emekler verilmiştir.