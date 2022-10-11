AK Parti olmassa geleceğini gör Türkiye! Sapkınlar için kurulması istenen birim reddedildi
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde sapkınlar için kurulması planlanan "Eşitlik Birimi" AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedildi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Kemal Deniz Bozkurt yönetimindeki Esenyurt Belediye'sinin Ekim ayı oturumunda, sapkınlar için kurulması planlanan "Eşitlik Birimi" görüşüldü.
Kemal Deniz Bozkurt’un "Eşitlik Şefliği" adında bir birim kurulması için verdiği teklife, Ak Parti ve MHP'li üyeler "LGBT propagandası" nedeniyle karşı çıktı.
Öte yandan Esenyurt’taki teklif reddedilse de Türkiye genelinde 29 CHP'li belediyede "Eşitlik Birimi" mevcut.
Birimi ilk kuran belediyelerden Kadıköy Belediyesi ile birlikte diğer 28 CHP'li belediyede, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesi" şeklinde sapkınlara hizmet sağlanıyor.