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AK Parti Of belediye başkan adayı 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merakla bekleniyordu. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Of belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Trabzon Of belediye başkan adayı 2019.

11 Ocak 2019 Cuma 12:13
AK Parti Of belediye başkan adayı 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merakla bekleniyordu. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Of belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Trabzon Of belediye başkan adayı 2019.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimleri için seçim takvimini başlatırken, Seçmen listeleri de muhtarlıklarda askıya çıktı. Belediye seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında AK Parti gelmekte. AK Parti ve MHP aynen 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi, Cumhur İttifakı ile seçimlere girecek. AK Parti ve MHP, ittifak kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu il ve ilçelerde Cumhur İttifakı kapsasında beledeliye başkan adaylarını çıkartıyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara’da 3 ilçeyi, İzmir’de ise 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı. 

AK Parti Trabzon Of belediye başkan adayı 2019

İllerde belediye başkan adaylarının tamamına yakınını belirleyen AK Parti, şimdi de Türkiye genelindeki ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin, “Bu hafta sonu cumadan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya bu şehirlere giderek milletimizin huzuruna adaylarımızı çıkartacağız.” Açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklanacağını duyurmasından sonra gözler Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Trabzon Beşikdüzü ilçe belediye başan adayının kim olduğu merakla bekleniyordu. AK Parti Of belediye başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu oldu

CHP ve İYİ Parti Trabzon adayları kim oldu?

CHP Trabzon Sürmene belediye başkan adayı Yaşar Emin, CHP Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı Mehmet Salih Akyüz’ü aday gösterirken, İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atakan Aksoy oldu.

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

Of belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

SP % 35

MHP % 8

CHP % 2 

Of 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 68

MHP % 15

CHP % 6

İYİ Parti % 4

SP % 4

AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayları 2019

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:13
  1. Trabzon
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. AK Parti Of belediye başkan adayı 2019
  8. AK Parti trabzon Of belediye başkan adayı 2019
  9. Ak parti trabzon belediye başkan adayları 2019

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