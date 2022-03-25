AK Parti nihayet! Yüksek karlı bankalar artık gerçekten vergi ödeyecek!

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanunda yapılacak değişiklikle bundan böyle yüksek karlı bankalar artık gerçekten vergi ödeyecek.

AK Parti milletvekillerinin imzaı ile hazırlanan kanun değişikliğine göre, finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak.

Vergi kaçakçılarının alt ceza sınırı 5 yıla yükselecek!

Vergi dairelerine ilişkin düzenlemeninde yapıldığı teklife göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanan, mühürlenen veya onaylanan belgeler, vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacak.

Kanun teklifinde vergi kaçakçılığı suçuna da ceza artırımı öngrülüyor. Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.